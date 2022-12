Cómo llegar a Pisa: Por tierra, aire y mar

Si a lo largo de tu visita a Italia tienes inquietudes sobre de qué forma llegar a Pisa o qué llevar a cabo allí, esta guía es para ti. Aquí vas a encontrar las mejores sendas y opciones para poder ver, a fin de que tu visita a esta una parte de Italia sea considerablemente más simple y la gozes al límite. ¡Comencemos!

Valle del Chianti (a 40 km de Pisa)

Chiant es una zona de la Toscana famosa por sus vinos, lomas y pequeños pueblos fortificados. Es idóneo para conocer en verano u otoño, en tanto que en estas temporadas se hacen una pluralidad de acontecimientos habituales, donde se tienen la posibilidad de probar sus mejores vinos y gozar de una gastronomía única y muy deliciosa, conocida en el mundo entero.

Entre los pueblos que forman las lomas del Chianti, aconsejamos añadir a la lista Montefioralle, que es un pequeño pueblo enclavado en lo prominente de una colina muy atractiva lugar desde donde se tiene una vista panorámica increíble a su alrededor. Asimismo tienes que conocer Castellina in Chianti, Greve in Chianti, Gaiole in Chianti y Radda in Chianti.

Caminando

Dada la cercanía del campo de aviación a la localidad, aun es viable llegar al centro caminando. En verdad, en nuestra segunda visita a la localidad, lo hicimos caminando. Se lo aconsejamos a esos que no deseen gastar nada para llegar al centro, como los mochileros. Si por contra viajas con tu familia, te aconsejamos que tomes entre los transportes que te enseñamos ahora, en tanto que siempre y en todo momento es una manera mucho más segura.Desde el campo de aviación hasta el centro de Pisa, tomando la Piazza dei Cavalieri como referencia, el paseo caminando te va a llevar unos 40 minutos. Eso sí, si no paras en ningún lado… y lo cierto es que con todo cuanto hay que ver en Pisa, ¡va a ser difícil!

Un servicio muy práctico es el People Desplazar. Es el link ferroviario entre el campo de aviación y la estación central. Entonces, en el momento en que se pregunte de qué forma llegar a Pisa, esta es de las mejores formas. Desde la estación de ferrocarril hasta la citada Piazza dei Cavalieri, hay unos 20 minutos caminando.

De qué forma llegar a la Toscana desde Pisa y Florencia.

Desde Pisa, o Florencia, tienes vuelos directos desde Barcelona o La capital de españa, con la mayor parte de compañías, low-cost o no.

Te va a ser mucho más cómodo arribar en Florencia, que es la ciudad más importante del Renacimiento más especial, y es considerablemente más en el centro, lugar desde el que si no has ido, te invito a que vayas a menos de 3 días.