Hace apenas una década, las impresoras 3D eran máquinas enormes y caras reservadas para fábricas y corporaciones adineradas. Eran casi desconocidos fuera de los pequeños círculos de profesionales que los construyeron y utilizaron. Pero gracias en gran medida al movimiento de impresión 3D de código abierto RepRap, estos increíbles dispositivos se han convertido en productos viables y asequibles para uso de diseñadores, ingenieros, aficionados, escuelas e incluso consumidores curiosos.

Si está buscando una, es importante saber cómo las impresoras 3D difieren entre sí para poder elegir el modelo correcto. Vienen en una variedad de estilos y pueden optimizarse para una audiencia particular o tipo de impresión. ¿Preparado para dar el paso? Esto es lo que debes considerar.

La mejor impresora 3D

Su impresora 3D óptima depende de cómo planee usarla. Los consumidores y las escuelas querrán un modelo que sea fácil de configurar y usar, que no requiera mucho mantenimiento y que tenga una calidad de impresión razonablemente buena. Los aficionados y los artistas pueden desear características especiales, como la capacidad de imprimir objetos con más de un color, o usar varios tipos de filamentos.

Los diseñadores y otros profesionales querrán una calidad de impresión sobresaliente. Las tiendas involucradas en la fabricación a corto plazo querrán un área de construcción grande para imprimir múltiples objetos a la vez. Las personas o empresas que deseen mostrar las maravillas de la impresión 3D a amigos o clientes querrán una máquina atractiva pero confiable.

BQ Hephestos 2 en Amazon

La impresora 3D BQ Hephestos 2 es la segunda versión de la impresora 3D del kit de bricolaje de BQ. El Hephestos 1 todavía llevaba el nombre de Prusa i3 con orgullo y era un i3 relativamente vainilla. Combinado con un precio de 499 €, fue una entrada sorprendentemente exitosa en el mercado de impresoras 3D para BQ.

Ahora, la impresora 3D BQ Hephestos 2 está claramente basada todavía en el Prusa i3, pero ha visto un rediseño de casi todas las partes. Y una de las primeras cosas, como usuario, que notará es cuán eficiente se siente todo la BQ Hephestos 2, y eso comienza con el empaque y el ensamblaje.

Montaje de BQ Hephestos 2

Si puede ensamblar una mesa IKEA, puede ensamblar esta impresora 3D. Construí la primera unidad beta e hice que mi padawan Luke ensamblara las dos tiendas, y siempre terminamos entre dos y tres horas, lo que considero, al menos, bastante rápido para una impresora 3D de tamaño completo.

Uso y rendimiento de BQ Hephestos 2

Ahora, lo que parece ser el tema predominante con esta impresora 3D es la facilidad de uso y la fiabilidad. No me malinterpreten, esta sigue siendo una impresora 3D de código abierto de muy buen rendimiento (me gusta pensar que participé en la decisión de código abierto), pero la impresora 3D BQ Hephestos 2 definitivamente no está dirigida a usuarios avanzados.

En cambio, la elección de componentes, características e incluso cómo se implementan, parece estar dirigida a usuarios que podrían no tener una idea precisa de lo que están haciendo. La construcción con el extrusor premontado y las cadenas de arrastre, el diseño del extrusor a prueba de balas y la pantalla LCD apuntan hacia eso.