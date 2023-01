Como ir de Nápoles a Sorrento y viceversa

De momento el billete de tren de Nápoles a Sorrento no está libre para la venta en línea. Solo es viable adquirirlo de manera directa en la estación de Nápoles.

Si deseas llegar a Sorrento en tren desde otras unas partes de Italia como Milán, Roma, Florencia… la recomendación es proceder a Nápoles (si vienes del norte) o a Salerno (si vienes del norte). vienen del sur) y compra el billete para Sorrento en la estación.

La continuidad de salida de la Circumvesuviana

La teoría afirma que esta línea de tren pasa precisamente cada 30′ y que los trenes van entre las 6 am y las 9:45 pm. Pero en la práctica no es así. No aguardes puntualidad alemana. Con paciencia. Puedes preguntar los horarios de la Circumvesuviana de Nápoles a Sorrento o de Sorrento a Nápoles en este link.

El billete cuesta 3,90 EUR y lo recoges en taquilla antes de salir. Para lograr cotejar y tener como referencia, un taxista se ofreció a llevarnos del campo de aviación de Nápoles a Sorrento por cien€. Conque pienso que la aventura merece la pena.

Excursión a Sorrento, perfecto para conocer la localidad en un día

¿Deseas conocer Sorrento en un día desde Nápoles? Lo mucho más cómodo es reservar una excursión a Sorrento y la Costa de Amalfi. Te van a recoger en tu hotel de Nápoles por la mañana y vas a pasar todo el día conociendo los panoramas mucho más hermosos de la Península Sorrentina. Aparte de la bella Sorrento, descubrirá Amalfi, Positano y Ravello.

Si tienes tiempo con limite en Nápoles, puedes conocer Sorrento y las ruinas históricas de Pompeya en exactamente el mismo día con este tour en castellano. ¡Los dos sitios nos semejan indispensables!

Circumvesuviana

Esta es indudablemente la opción mucho más económica y en consecuencia la que mucho más gente escoge. En la Circumvesuviana es frecuente ver turistas de todo el planeta, pero asimismo locales, que viajan a la Costa Amalfitana.

La desventaja de este procedimiento es que la flota de trenes que usan es bastante vieja, con lo que la mayor parte de ellos no tienen aire acondicionado. En verdad, en verano, tienes que saber que el viaje entre Nápoles y Sorrento en la Circumvesuviana es normalmente bastante incómodo.