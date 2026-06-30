HMB: qué es y para qué sirve

Una sigla de tres letras en el bote de proteínas y casi nadie sabe leerla. HMB. Aparece en barritas, en cápsulas, en esos polvos que prometen recuperación exprés, y la mayoría la pasa por alto. Pero detrás de esas tres letras hay una molécula con bastante respaldo científico y una función muy concreta dentro del músculo.

Vamos a desmontarla. Qué es, de dónde sale, para qué sirve de verdad y cuánto deberías tomar si decides probarla. Sin humo.

Qué es el HMB (beta-hidroxi-beta-metilbutirato)

El HMB es el beta-hidroxi-beta-metilbutirato, un compuesto que tu cuerpo ya fabrica por su cuenta. No es un invento de laboratorio que te metes de fuera y listo. Es un metabolito, es decir, una sustancia que aparece cuando el organismo descompone otra cosa. En este caso, descompone un aminoácido.

Y aquí está el detalle que lo explica casi todo: ese aminoácido es la leucina.

De dónde deriva: el vínculo con la leucina

La leucina es uno de los tres aminoácidos ramificados (los famosos BCAA). Cuando la metabolizas, una pequeña fracción, alrededor del 5%, se convierte en HMB. Solo un 5%. Por eso, para alcanzar dosis con efecto tendrías que comer cantidades de proteína poco realistas, y de ahí que tenga sentido tomarlo como integrador aislado.

El cuerpo lo produce. La comida no llega. Esa es la brecha que cubre el suplemento. Si quieres profundizar en el origen bioquímico, esta guía sobre qué es el HMB lo desglosa con calma.

Para qué sirve el HMB: beneficios principales

Aquí es donde la sigla deja de ser un misterio. Tiene un papel muy definido, y no es el de darte músculos de la noche a la mañana. Su trabajo es más sutil y, en cierto modo, más inteligente: proteger lo que ya tienes.

Recuperación muscular y freno al catabolismo

Cuando entrenas fuerte, el músculo sufre microdesgarros. Eso es normal, forma parte del proceso. El problema viene cuando el cuerpo, en lugar de reparar, empieza a degradar tejido muscular para sacar energía. A eso se le llama catabolismo, y es el enemigo silencioso de cualquiera que entrene en serio.

El HMB actúa como un freno. Reduce la señalización que ordena destruir proteína muscular y, a la vez, favorece la reparación. Traducido: te recuperas antes y pierdes menos de lo ganado entre sesiones. No es magia. Es bioquímica aplicada.

Masa magra y fuerza

La evidencia es más sólida en dos perfiles concretos: principiantes que arrancan un programa de fuerza y personas en déficit calórico que quieren no perder músculo mientras adelgazan. En esos casos, este metabolito ayuda a sostener la masa magra. En atletas muy avanzados el efecto se diluye, todo hay que decirlo. Nadie serio te va a prometer milagros aquí.

Cómo se toma el HMB: dosis y modo de uso

Una molécula útil mal dosificada no sirve de nada. La buena noticia es que el protocolo está bastante estandarizado y no tiene demasiada complicación.

Dosis diaria recomendada

La cantidad que aparece en la mayoría de estudios es de 3 gramos al día. Ni más ni menos. Subir de ahí no aporta beneficio extra demostrado, y quedarse corto te deja sin efecto. Lo ideal es repartirla, no tomarla de golpe.

Objetivo Dosis diaria Fraccionamiento Timing recomendado Recuperación / fuerza 3 g 3 tomas de 1 g Una junto al entrenamiento Protección muscular en déficit 3 g 2-3 tomas con comidas Repartido a lo largo del día Día de descanso 3 g 2-3 tomas Con las comidas principales

Cuándo tomarlo respecto al entrenamiento

La toma más estratégica es la de alrededor del entrenamiento, unos 30 a 60 minutos antes. El resto las puedes anclar a tus comidas para no olvidarte. En días sin gimnasio, sigues con los 3 gramos repartidos: el efecto anticatabólico no se toma vacaciones.

Y un apunte honesto: no se nota como un preentreno. No te va a dar chispa ni energía. Trabaja por dentro, en silencio. No esperes sensaciones; espera resultados a medio plazo.

HMB frente a otros suplementos: creatina y BCAA

La pregunta llega sola. Si ya tomo creatina, ¿para qué quiero esto? Son cosas distintas, y conviene no mezclarlas mentalmente. La creatina mejora el rendimiento explosivo; el HMB protege el tejido. Uno empuja, el otro defiende.

Suplemento Mecanismo principal Beneficio clave Dosis típica HMB Frena el catabolismo, favorece la reparación Recuperación y mantenimiento de masa magra 3 g/día Creatina Recarga las reservas de energía rápida (fosfocreatina) Más fuerza y potencia en series cortas 3-5 g/día BCAA Aportan aminoácidos ramificados directos Soporte durante entrenamientos largos 5-10 g/día

Curiosamente, el HMB y la creatina se llevan bien. No compiten: se complementan. Por eso muchos protocolos serios de recomposición los combinan. Para una fórmula que integra activos de recuperación con este enfoque, el tratamiento IATRA M1 va en esa dirección.

Efectos secundarios y contraindicaciones

Pocas sorpresas por aquí, y es una buena señal. Al ser una sustancia que el cuerpo ya produce, presenta un perfil de seguridad muy alto a las dosis habituales. Los estudios a 3 gramos diarios no muestran efectos adversos relevantes en personas sanas.

Dicho esto, el sentido común manda. Si estás embarazada, en periodo de lactancia, tomas medicación crónica o tienes alguna patología de base, consúltalo antes con un profesional sanitario. No pasa nada por preguntar; pasa por no preguntar. Un suplemento seguro lo es dentro de un contexto, no en el vacío.

Preguntas frecuentes sobre el HMB

¿Qué es el HMB y de qué deriva exactamente? Es el beta-hidroxi-beta-metilbutirato, un metabolito que el organismo genera al descomponer la leucina, uno de los aminoácidos ramificados. Aproximadamente un 5% de la leucina que metabolizas se transforma en él. No es una sustancia ajena al cuerpo: ya la produces de forma natural, solo que en cantidades pequeñas que el suplemento ayuda a elevar hasta el rango con efecto.

¿Cuánto hay que tomar al día? La dosis respaldada por la mayoría de estudios es de 3 gramos diarios, repartidos idealmente en dos o tres tomas. Superar esa cantidad no ha demostrado aportar beneficios adicionales, y quedarse por debajo suele diluir el efecto. Lo práctico es asociar las tomas a las comidas y reservar una para el momento del entrenamiento.

¿Cuándo es mejor tomarlo, antes o después de entrenar? La toma más útil se sitúa alrededor del entrenamiento, unos 30 a 60 minutos antes. Aun así, funciona de forma acumulativa, así que lo importante es mantener los 3 gramos diarios de manera constante, incluso en los días de descanso. No es un estimulante: no notarás un pico de energía, su trabajo es de fondo.

¿HMB o creatina: cuál elijo? No es necesario elegir, porque hacen cosas distintas. La creatina mejora la fuerza y la potencia en esfuerzos cortos e intensos; el HMB protege el músculo del catabolismo y favorece la recuperación. De hecho, ambos se combinan bien y muchos protocolos los usan juntos. Si tu prioridad es rendimiento explosivo, creatina; si es recuperar y mantener masa magra, este metabolito.

¿Tiene efectos secundarios? A las dosis habituales de 3 gramos diarios, el HMB presenta un perfil de seguridad muy favorable y no se le asocian efectos adversos relevantes en personas sanas. Tiene sentido, ya que es una sustancia que el propio cuerpo fabrica. Aun así, si hay embarazo, lactancia, medicación crónica o alguna patología previa, lo prudente es consultar con un profesional sanitario antes de empezar.

Tres letras, una función clara: proteger lo que tanto te cuesta construir.